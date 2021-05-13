İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, 11 Mayıs saat 10.50 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde çarpıp kaçma ve yaralamalı trafik kazası ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı, olay yerindeki yaralılar K.K. ve H.K. isimli kadınların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Şüpheli C.K'nin tartıştığı eşi D.K'yi zorla araca bindirdiği, durumu fark eden ve engel olmaya çalışan K.K. ve H.K'nin üzerine de aracını sürüp çarparak yaraladığı dile getirilen açıklamada, zanlı C.K'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

D.K.'ye 90 gün süreli "resen önleyici tedbir kararı" verildiği kaydedildi.