Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de bariyerlere çarpan tır, karşı şeritte durdu
[Fotoğraf: AA]
Silivri'de bariyerlere çarpan tır, karşı şeride geçerek durabildi.
Çerkezköy-İstanbul yolu Büyükçavuşlu mevkisinde giden, Şeref Bilgin'in kullandığı tır, bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Tır sürücüsü kazada yara almazken trafik bir süre aksadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerleri keserek tırdan ayırdı.
Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
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