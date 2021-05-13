İHH gönüllüleri, Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi'ne gelerek ses aracı üzerinden müzikli palyaço gösterimi sundu.

Evlerinin balkon ve pencerelerinden palyaço gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra kapıya çıkarak kendileri için hazırlanan hediyeleri aldı.