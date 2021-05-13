Mersin Yenişehir'deki Adnan Menderes Bulvarı açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, dev bir cismin karaya doğru ilerlediğini fark etti. Yaklaştıklarında cismin dev bir balina olduğu belirlendi.

Kafası gövdesinden ayrılmış haldeki balinanın 10 metre boyunda 800 kilogram ağırlığında ve dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'Oluklu' türünden olduğu tespit edildi.

Sahile vuran balinanın ölüm sebebi araştırılacak

Doğu Akdeniz'de nadir olarak görüldüğü belirtilen dev balinanın ölüm sebebi Mersin Üniversitesi’nde yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

Dev Balinanın iskeleti ise Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek.

Geçen şubat ayında da Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında oluklu balina ölüsü bulunmuştu.