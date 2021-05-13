Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus Kaymakam Otcu, uygulama noktalarını ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Çamtepe, Batı Gişeleri ve D-400 karayolundaki kontrol noktasındaki emniyet ve jandarma personelinin Ramazan Bayramını kutladı, yetkililerden bilgi aldı.
Kontrol noktasından geçen araç sürücülerinin de bayramını tebrik eden Otcu, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı
Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım da yer aldı.
Etiketler: Ramazan Bayramı Emniyet Genel Müdürlüğü
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