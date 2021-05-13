Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis motosikleti ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis motosikleti ile bisikletin çarpışması sonucu, biri polis memuru 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Merkez Çukurova ilçesi Türkmen Başı Bulvarı'nda görevli motosikletli trafik polisi B.K'nin kullandığı motosiklet ile Ö.A idaresindeki bisiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:58
- 17:26
- 17:14
- 17:10
- 18:00
Sıradaki Haber
Elazığ'da Kızılay ekipleri çocuklara bayram harçlığı ve hediye dağıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz