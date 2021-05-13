Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesinde başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Ordu Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Mecbure A.'nın başına, evinin bahçesinde bulunduğu sırada yorgun mermi isabet etti.
Mecbure A.'yı yerde yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mecbure A., ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Mecbure A.'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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