Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Bölekli Mahallesi kırsalında taşlar arasında gizlenmiş 5 paket halinde 3 kilo 835 gram eroin, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 şarjör ve 24 adet 7.62 milimetre çapında mühimmat ile 32 adet Bixi makineli tüfeğine ait mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ve mühimmata el konulurken olayla ilgili soruşturma başlattı.

