Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 3 kilo eroin ile silah ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu taşlar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 835 gram eroin ile bir silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Bölekli Mahallesi kırsalında taşlar arasında gizlenmiş 5 paket halinde 3 kilo 835 gram eroin, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 şarjör ve 24 adet 7.62 milimetre çapında mühimmat ile 32 adet Bixi makineli tüfeğine ait mühimmat ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ve mühimmata el konulurken olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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