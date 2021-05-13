Tam kapanma tedbirleri kapsamında başta şehrin giriş-çıkışları olmak üzere birçok noktada, polis ve jandarma ekiplerince denetimler yapıldı.

Güvenlik güçleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kişilerin görev ve izin belgelerini kontrol etti.

Bu kapsamda Çankaya Yaşamkent'te oluşturulan uygulama noktasında ekipler, bayramını kutladıkları sürücülere ve yolculara çikolata ikram etti.

Doktordan polise baklava ikramı

Uygulama noktasından aracıyla geçen bazı vatandaşlar da polise ikramda bulundu.

Polis ekiplerine baklava ikram eden doktor Ozan Fidan, devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık ekipleri gibi güvenlik güçlerinin de 24 saat aralıksız görev yaptığını vurgulayarak, "Aylardır soğukta, sıcakta, karda ve yağmurda güvenliğimiz için görev yapan arkadaşlarımızın hakkı ödenmez. İnşallah bu süreci atlatacağız ve bunları geçmişte kalmış acı hatıralar olarak hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin il genelindeki yoğunlaştırılmış denetimleri bayram boyunca devam edecek.