Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mut'ta jandarma ekipleri, trafik denetiminde sürücü ve yolculara şeker ikram etti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde karayolunda trafik denetimi jandarma ekipleri, sürücü ve vatandaşlara kolonya ve şeker ikramında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mut- Ermenek karayolunda Ramazan Bayramı nedeniyle denetim yaptı.
Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı, araçlarda bulunanlara şeker ve kolonya ikram etti.
Ekipler, kontrollerde sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
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