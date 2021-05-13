İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mut- Ermenek karayolunda Ramazan Bayramı nedeniyle denetim yaptı.

Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı, araçlarda bulunanlara şeker ve kolonya ikram etti.

Ekipler, kontrollerde sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.