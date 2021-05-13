Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta kumar oynayan 17 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 17 kişiye toplamda 30 bin 639 TL para cezası kesildi.
Alınan bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Emniyet Müdürü ekipleri bir okey salonuna baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında iş yerinde 17 kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edildi.17 kişiye, tam kapanma kuralları kapsamında sokağa çıkma kararını ihlalden 427’şer, sosyal mesafe kurularını ihlalden 427’şer, maske kurularını ihlalden 900’ar ve iş yeri sahibine kesilen 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 30 bin 639 TL para cezası kesildi.
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