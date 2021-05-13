Erenler ilçesinde balonlarla süslenen kamyonet ve gönüllülerin oluşturduğu konvoyla mahalleleri gezen ekipler, müzik eşliğinde evlerinden çağırdıkları çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Palyaçolar ve örümcek adam kıyafeti giyen gönüllülerin şeker, balon ve oyuncak dağıttığı her yaştan çocuk, zaman zaman çalınan müzikler eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, AA muhabirine, insanların ramazan boyunca evlerinde kapalı kaldıklarını belirterek, "Bu bayramda özellikle torunlarını bekleyen büyüklerimiz üzülmesinler diye onların torunlarına şeker, oyuncak hazırladık. Çocuklarımıza aynı zamanda masal kahramanlarımızı getirdik, müzik eşliğinde eğlendiriyoruz. Yine insanlarımıza salgından korunma yollarını anlatan hijyen setlerini dağıtıyoruz. İnşallah bir dahaki bayrama kucaklaşmak dileğiyle." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Ravza Havva Kuşçu, "Haberlerde görüyordum bir yerlere geldiklerini, hatta 23 Nisan'da bekliyordum olmadı. Bugün sesleri duydum ve çok mutlu oldum." dedi.

Duru Nesrin Zorlu da ekipleri gördüğü gibi koştuğunu anlatarak, "Arkadaşımla duygulandık biraz, ilk defa böyle bir şey oluyor. Çok güzel." diye konuştu.

Mahalle sakini Akif Aziz Şahin ise salgın sürecinden en çok çocukların etkilendiğini vurgulayarak, "Bayramın ilk günü böyle bir şeye vesile oldukları için Türk Kızılaya çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bütün dünyada, her yere koşuyorlar. Şimdi de çocuklarımızın yanında oldular." ifadelerini kullandı.

Düzce'de belediye bandosu bayram coşkusu yaşattı

Düzce Belediye bandosu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşların bayram heyecanı yaşaması için Bahçeşehir, Konuralp, Hamidiye ve Uzunmustafa mahalleleri ile Aydınpınar Caddesi mevkilerinde dolaştı.

Bando ekibini gören vatandaşlar, çocuklarıyla evlerinin bahçesine çıkarak kutlamaya eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da evlerin balkonlarından bando ekibine el sallayarak bayram sevincine ortak oldu.

Öte yandan, ekipler, çocuklara bayram şekeri ve belediyenin hazırladığı "Düzce Çocuk" adlı okuma kitabını dağıttı.