Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ev ziyaretlerinde çocuklara bayramlık giysi ile oyuncak hediye eden Çolakbayrakdar, Kocasinan'da 7'den 70'e herkesin mutlu olması için hizmet ettiklerini belirtti.

Çocuklarla da sohbet eden Çolakbayrakdar, onlara bayramlık giysi ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocukların bir gülümsemesinin her şeye bedel olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Biz, hep onların yanındayız. Çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer. Çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz."