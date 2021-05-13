Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Başkentte, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini, sağlık çalışanlarının eşlerinin bugün itibarıyla aşılanmaya başlanacağını belirtmişti.
Bu kapsamda, randevu alarak Ankara Şehir Hastanesine gelen sağlık çalışanlarının eşlerine, Kovid-19 aşılarının birinci dozu yapıldı.
Aşı yaptıran Ömer Karataş, sağlık çalışanı eşlerinin öncelikli gruba dahil edilmesinden mutlu olduklarını belirtti.
Radyoloji uzmanının eşi Aysun İlkbahar ise sağlık çalışanları eşlerinin aşılanmasının doğru bir karar olduğunu dile getirdi.
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