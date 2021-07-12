Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Esenyurt'ta, otomobille çarpışan motosikletli ağır şekilde yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.
Esenyurt'ta, geçen pazartesi Esenkent Mahallesi'nde yaşandı.
Dönüş yapmaya çalışan otomobille motosikletli çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosikletli, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan motosikletinin ağır yaralandığı öğrenildi. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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