Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Salamura bidonundan tarihi eser çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Ardahan'da jandarmanın ihbar üzerine yolcu otobüsünde yaptığı aramada, salamura bidonuna gizlenmiş tarihi eserler ele geçirdi.
Manisa'dan Ardahan'a otobüsle tarihi eser gönderildiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri, kent girişinde durdurduğu otobüsün bagajında arama yaptı.
Aramada yaprak salamurası bidonuna gizlenen, poşet içinde 507 sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede eserlerin Demir ve Orta Çağ dönemine ait olduğu bildirildi.
Etiketler: Tarihi Eser Ardahan
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