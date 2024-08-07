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Güncel
AA 07.08.2024 22:25

Erzurum'da savunma amaçlı yapılan tarihi tabyalar korumaya alınıyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarih boyunca kentin savunmasında çok büyük önem arz eden tabyaların korunması için talimat verdi.

Erzurum'da savunma amaçlı yapılan tarihi tabyalar korumaya alınıyor

Erzurum'da, Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu kentteki birçok tabya bir asrı aşkındır tarihe ışık tutuyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kentteki Ağzıaçık, Uzunahmet, Sivişli, Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 ve Mecidiye Tabyaları'nda incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Nene Hatun'un Aziziye Tabyaları'ndaki kabrini de ziyaret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Doç. Dr. Naim Ürkmez'den tabyaların tarihleri hakkında bilgi alan Çiftçi, kentin tarih boyunca savunulması açısından çok büyük önem arz eden tabyaların korunması için gerekli talimatlarda bulundu.

Vali Çiftçi'ye incelemelerinde, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mahmut Kuran ile Milli Emlak Dairesi Başkan Vekili Hakan Kandemir eşlik etti.

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