Kilis'te temizlenmeyen kanal boyu deresi tehlike saçıyor

Kilis'te kent merkezinin bir noktasından diğer noktasına kadar uzanan, sivrisinek yoğunluğu ve kirliliğiyle dikkat çeken kanal boyu deresi tehlike saçıyor.



CHP'li Kilis Belediyesi tarafından temizlenmeyen dere ve çevresi, korkuluk demirlerinin kırıklığıyla da çocuklar için tehlike oluşturuyor. Dere alanının yosun tutması ve temizlenmemesi nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlar, koku ve sivrisinek nedeniyle uyuyamadıklarını, çocukların ise her zaman hastalandığını söyledi. Mahalle sakinleri, çocukların oyun alanı olarak kullandığı dere alanının korkuluklarının bazılarının kırılmış olmasına da tepki gösterirken, belediyenin bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.



"50 yıldır burada oturuyorum ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaştım"



Şehir merkezinden geçen kanal boyu deresi etrafında oturan mahalle sakini, "50 yıldır aynı mahallede bu derenin yakınında oturuyorum. Bundan önce belediye her zaman temizlik yapardı. Son zamanlarda hiçbir şekilde buraya belediye ekiplerinin personelleri gelmedi, temizlik yapılmadı. Böyle bir rezalet görülmemiş. Sivrisinek ve pis kokulardan dolayı sabaha kadar nöbet tutuyormuş gibi uyuyamıyoruz. Kilis Belediyesi'ni aradık ama hiçbir şekilde ekip gelmedi. Dereye atılan çöplerden dolayı çok fazla kötü koku oluyor ve bununla birlikte sivrisinekler bizlere saldırıyor. Hijyenik olmadığından dolayı çocuklarımızı her zaman hastaneye götürüyoruz. Yeter artık. Bu derenin ya üstü kapansın ya da suyu kesilsin temizlik yapılsın'' dedi.