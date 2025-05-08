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Dünya
AA 08.05.2025 11:36

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Araçlarımızın yüzde 75'i hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in süregelen saldırıları ve ablukası nedeniyle yaşanan yakıt krizinin, acil müdahale kapasitesini felce uğrattığını, yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunmaya ait araçların yüzde 75’inin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Araçlarımızın yüzde 75'i hizmet dışı kaldı

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Araçlarımızın yüzde 75'i yakıt olmadığı için çalışmıyor." denildi.

Açıklamada, ayrıca elektrik jeneratörü ve oksijen cihazı konusunda da büyük bir sıkıntı yaşandığı vurgulandı.

Gazze Şeridi, İsrail'in 2 Mart’ta sınır kapılarını kapatarak gıda, ilaç ve insani yardımların girişini durdurmasından bu yana derin bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze'deki Filistin Hükümeti kaynaklarına göre, bölgede yaygın bir kıtlık yaşanıyor ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Dünya Bankasının verilerine göre, son 20 aydır süren İsrail saldırıları sonucu yoksulluğun ciddi biçimde derinleştiği Gazze’de yaşayan 2,4 milyon Filistinli, neredeyse tamamen dış yardımlara bağımlı hale geldi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

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