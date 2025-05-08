Çok Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.05.2025 11:51

Minguzzi cinayeti davasında ikinci duruşma

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Minguzzi cinayeti davasında ikinci duruşma
[Fotograf: AA]

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'nün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.

Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" gibi yazılı dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. ve B.B. ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

ETİKETLER
İstanbul Cinayet
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da zehir tacirlerine "Narko Hançer" uygulaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Balıkesir kıyılarında müsilaj görüldü
12:14
TKDK'den depremzede girişimcilere 200 milyon liralık destek
11:54
Soykırımcı İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir dizi hava saldırısı düzenledi
11:57
"Yarısı Bizden" kampanyasıyla deprem korkusu yerini güvene bırakıyor
11:53
Buğdayda 19 milyon ton rekolte bekleniyor
11:39
Yapay zeka trafik kaynaklı hava kirliliğini hesaplayacak
Ankaralı minik ressam 9 yaşında ilk kişisel sergisini açtı
Ankaralı minik ressam 9 yaşında ilk kişisel sergisini açtı
FOTO FOKUS
Başıboş sokak köpekleri bu kez koyunlara saldırdı
Başıboş sokak köpekleri bu kez koyunlara saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ