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Gündem
AA 05.10.2026 15:42

Türksat 7A'da üretim süreci kasımda başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirterek, "Muhtemelen kasım ayı içerisinde Türksat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız" dedi.

Türksat 7A'da üretim süreci kasımda başlıyor

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Bakan Uraloğlu, etkinlik alanında yer alan Türkiye pavilyonunda sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, ilginin ve alakanın yüksek, katılımın yoğun olduğu bir kongre süreci yaşandığını ifade etti.

Kongre kapsamında TÜRKSAT, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi birçok yerli firmanın ürünlerini tanıttığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye kendi mühendisleriyle, yüzde 80'in üzerinde yerlilikle Türksat 6A uydusunu fırlatmış durumda, şimdi Türksat 7A uydusunu fırlatacak. Sözleşme aşamasındayız, muhtemelen kasım ayı içerisinde Türksat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız. Sadece bizim ihtiyaçlarımıza değil, dünyadaki 5,5 milyar insana hitap eden bir uydu ağımız var. Bunu biraz daha geliştirmek, kapasitesini artırmak istiyoruz. Bu tür fuarlar da esasında firmaların ve sektörün birbiriyle etkileştiği, birbirini desteklediği ya da rekabeti artırdığı ortamlar. Ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Uraloğlu, etkinlik alanındaki stantları da gezerek sergilenen ürünler hakkında da bilgi aldı.

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Abdulkadir Uraloğlu Türksat Uydu
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