Yasin Kol'un para trafiği MASAK raporunda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Şüpheli Kol hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda değinilen MASAK raporunda 2012 ile 2026 yılları arasındaki 5 bin 978 işlemde hesaplardan 72,1 milyon lira çıktığı, hesaplara 62,5 milyon lira girdiği ve toplam işlem hacminin 135 milyon lira olduğu belirtildi.

Raporda, Kol'un işlem hacminin 2020'den sonra belirgin biçimde arttığı, bunun 2024–2026 döneminde hızlandığı, 2026'da yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira para çıkışı olduğu kaydedildi.

Şüpheli Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı, 41 farklı IBAN numarası olduğuna dikkati çekilen raporda, hesap kayıtlarında meslek olarak "sporcu, güvenlik görevlisi, memur, polis/güvenlik görevlisi, polis/özel güvenlik görevlisi/emniyet görevlisi, emniyet görevlisi, öğrenci ve diğer meslekler" ifadelerinin yazılı olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydına göre, Mart 2018-Ağustos 2026 arasında bir üniversitede "güvenlik görevlisi" olarak çalıştığı vurgulandı.

Raporda, Kol'un Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) hakemlik ödemesi aldığı, 2018-2026 döneminde dış kaynaklı 25 milyon 57 bin 733 lira transfer girişinin, 6 milyon 883 bin lirasının federasyondan olduğu aktarıldı.

Bu paranın 2,5 milyon lirasının ise çalıştığı üniversiteden olduğu belirtilen raporda, iki kurumun payının yaklaşık yüzde 37,45 olduğu, kalan miktarın 15 milyon 674 bin lirasının ise gerçek kişilerden ve diğer kurumlardan geldiği kaydedildi.

Raporda, bu hareketler arasında yer alan 4 milyon 985 bin lirasının açıklamasında "borç veya borç iadesi" ibaresi bulunduğuna işaret edilerek, şüpheli Kol'un hesaplarına giren paranın 3'te 1'inden fazlasının meslek ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurum ödemelerinden, yarıdan fazlasının ise gerçek kişilerden geldiği ifade edildi.

Diğer hakemlerle para transferi

Şüpheli Kol'un "dolandırıcılık", "bilişim yoluyla hırsızlık", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suç kayıtları olan kişilerle para giriş ve çıkış kayıtlarının olduğu anlatılan raporda şüphelinin maç takvimi ve hakemlerle transferleri de aktarıldı.

Raporun devamında şunlar kaydedildi:

"Gerçek kişilerden gelen transferler maç günü ve önceki 3 günde, kaydırılmış takvimlere göre 2 puan civarında daha sık görülmektedir, tutarda bu fark yoktur. Çıkış tutarının bu günlere düşen payıysa kaydırılmış takvimlerin ortalamasının altındadır. Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla bankacılık transferlerinin 50'si birlikte görev alınan bir maçın 3 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasındadır, bunların 47’si Yasin Kol'dan ekipteki yardımcı ve dördüncü hakemlere yapılan 100 lira ile 5 bin lira arasındaki ödemelerdir.

Bu ödemelerin 44'ünde Yasin Kol ilgili maçın hakemidir ve 40’ı maçın başlamasından sonra yapılmıştır. Bu yoğunlaşma kaydırılmış takvimlerin hiçbirinde görülmemektedir. Ödemelerin nedeni kayıtlardan belirlenememektedir. O.T'ye 12 işlemle 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından 1 işlemle 100 bin lira gelmiş, karşı yönde transfer yoktur. K.S'ye 358 bin 900 lira gönderilmiştir."

Soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, MHK Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Hakimlik, Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye gönderilmişti.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Kol, "şike ve teşvik primi" suçundan, Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.