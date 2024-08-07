Iğdır'da 9 yıl önce PKK saldırısında şehit olan 13 polis için anıt yapılıyor

Kentte 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis için anıt yapılması kararı hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda anıtın inşasına saldırının yapıldığı Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkisinde Valilik himayesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Iğdır Ticaret Borsası ile hayırseverlerin katkılarıyla başlandı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, inşaatta incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saygı duruşu ve bayrak çekme töreninin ardından konuşan Vali Turan, patlamada şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.

"Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için böyle bir çalışmanın içerisine girdik"

Şehitlerin anısının anıtta yaşatılacağını belirten Turan, "Hain ve alçak terör örgütünün yaptığı adi eylem sonucu kahraman vatan evlatlarımızdan 13 aslanımız şehit oldu. Rabb'imizin müjdesi ile şehitler ölmez, onlar ölümsüzdür. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için böyle bir çalışmanın içerisine girdik." dedi.

Anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Turan, şunları kaydetti:

"Burada özellikle Ticaret Borsamız inisiyatif aldı, Kumtepe Ailesi bu şehitliği bizzat üstlendiler. Kahraman kolluk kuvvetlerimiz, gece gündüz milletimizin huzur ve esenliği için çalışmaya devam ediyor. Bu millet asil bir millet, bu millet yüce bir millet. Bayrak uğruna nice canlar ve şehitler verdik, bedeller ödedik. O yüzden bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız. Hak, hakikat, bayrak, vatan ve Allah için yaşayan bir milletiz. Ne mutlu yüce milletimize ne mutlu Iğdır'ın kutlu insanlarına ne mutlu kahramanlarımıza, 13 şehidimizin ve tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."