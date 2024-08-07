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Güncel
AA 07.08.2024 21:57

Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı

Ardahan'da, 2022'de merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören konut ve ahırların yapımına başlandı.

Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı

Vali Hayrettin Çiçek, depremin etkisini gösterdiği Çullu köyünde konut ve ahırlara ilişkin çalışmaları yerinde inceldi, ilgililerden bilgi aldı.

Çiçek, yapılması planlanan konut ve ahırlar için yer teslim çalışmasının tamamlandığını, konut yapımına geçildiğini söyledi.

Amaçlarının vatandaşa en kısa sürede hak ettiği konutu teslim etmek olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Deprem dolayısıyla TOKİ tarafından Göle'de yaklaşık 100 ahır ve konut inşa edilecek. Depremde zarar gören vatandaşlarımız için yer teslimi yapıldı. Dolayısıyla yer teslimin ardından bulunduğumuz Çullu köyünde 24 konutun yapımına başlandı. Toplamda Göle ilçemizde 100 konut ve ahır yapılacak. Bazıları bu yaz dönemi içine girer ancak amacımız 2025 yılının yaz ortasında tamamını teslim etmek. Vatandaşımıza layık olan bir yaşamı sunmuş olacağız."

Çiçek, Posof ilçesinde de heyelan nedeniyle 22 konut ve ahırın yapımına başlandığını sözlerine ekledi.

Çullu Köyü Muhtarı Özal Fahrettinoğlu da kendisinin de depremzede olduğunu belirterek, en kısa sürede konutlarına kavuşmayı beklediklerini belirtti.

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