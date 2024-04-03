Erzurum'da otizmli çocuklar "farkındalık günü"nde kuşlara renkli yuva yaptı

Erzurum Otizm Spor Kulübü ve Derneğince İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesinden öğrencilerin desteğiyle Erzurum Otizm Spor Kulübü Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Otizmli bireylerin aileleri ile polis ve doktorların katıldığı etkinlikte, ahşaptan yaptıkları kuş yuvalarını boyayan çocuklar, büyük mavi kağıtlara "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" yazdı.

Polislerle merkezde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, daha sonra boyadıkları kuş yuvalarını büyüklerinin yardımıyla ağaçlara astı.

Özel çocuklar, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzurum Otizm Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Otizm Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Yaşarbaş, "Bu güzel günde kuş projemizi gerçekleştirdik. Kuş projesiyle farkındalık yarattık. Kafeslerin içine kuş yemi koyduk, kuşların yuva sahibi olmasını istedik. Çocuklarımızın annelerine de programa katılan aile hekimleri ve diyetisyenlerce sağlıklı yaşam için bilgilendirme yapıldı. Polislerimizin hediyeleriyle çocuklarımızın yüzü güldü." dedi.