Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 16 yaralı

Askeri personel idaresindeki minibüsle tekstil işçilerini taşıyan Hikmet Avcı yönetimindeki minibüs, Ulaş Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada 5'i askeri personel, 11'i fabrika işçisi 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik akışı normale döndü
Kaza nedeniyle bir süre Ergene-Edirne kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.
Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.