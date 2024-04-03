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Güncel
İHA 03.04.2024 11:17

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir parkta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile 3 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan 1 kişi tutuklandı.

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotograf: İHA]

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan ve  uyuşturucu madde kullanan şahıslar olduğunu tespit etti.

Ekipler H.K., S.A. ile M.B. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Narkotik ekibi tarafından şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi.

Şüpheli H.K.’nin evinde yapılan aramada ise 6 adet sentetik ecza ele geçiren narkotik ekibi uyuşturucu maddelere el koydu.

Ekipler soruşturmayı genişleterek H.K.’den uyuşturucu madde aldığı tespit edilen A.Y., E.T., M.A., T.G., M.C. ile O.Ö.’yü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.B., A.Y., E.T., M.A., T.G., M.C. ile O.Ö. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek” suçundan işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı. 

İşlerim ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

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