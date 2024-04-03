Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslar olduğunu tespit etti.

Ekipler H.K., S.A. ile M.B. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik ekibi tarafından şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi.

Şüpheli H.K.’nin evinde yapılan aramada ise 6 adet sentetik ecza ele geçiren narkotik ekibi uyuşturucu maddelere el koydu.

Ekipler soruşturmayı genişleterek H.K.’den uyuşturucu madde aldığı tespit edilen A.Y., E.T., M.A., T.G., M.C. ile O.Ö.’yü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.B., A.Y., E.T., M.A., T.G., M.C. ile O.Ö. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek” suçundan işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

İşlerim ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.