Erzurum'da termal kaynakların yanı sıra kentte toplanan evsel bağ bahçe ve tarımsal atıkların ısı enerjisine dönüştürüleceği sistemle kurulan seralarda, domates üretimi yaz kış aksamayacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yatırımla tarımsal üretimde çeşitlilik sağlanıp çevrenin koruma altına alınacağını söyledi.

İlçede yıllık 70 bin tonun üzerinde evsel bağ bahçe ve tarımsal atık oluştuğunu anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"Projeyle termal kaynak ve biyokütlesel atıkları kullanarak yılın tamamında domates üretimi yapacak ve istihdam oluşturacağız. Bahse konu atıkları önce toplayıp ardından kuracağımız sistemle enerjiye dönüştürecek ve son olarak da bu enerjiyi yine seralarımızı ısıtmak için kullanacağız. Kışın çok soğuk günlerinde şayet termal sularımız seraları ısıtmak için yeterli gelmezse o zamanlarda da bu enerjiyi kullanacağız. Böylece hem örtü altı üretimimize süreklilik kazandırmış hem de domates üretimi için ihtiyaç duyulacak ısı ve nem ortamını oluşturarak seralarımızı üretime elverişli hale getireceğiz."