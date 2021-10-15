Ankara'da bulunan Arap Büyükelçi Eşleri Grubu (AAW) ve Asya Pasifik Ülkeleri Büyükelçi Eşleri Grubu (AAPG), yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için fidan bağışında bulundular.

Umman, Ürdün, Filistin, Lübnan, Kuveyt, Sudan ve Cbiuti'den oluşan AAW, diğer yandan Pakistan, Kazakistan, Özbekistan, Vietnam, Kamboçya, İran, Singapur, Kore, Afghanistan, Hindistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Brunei ve Bangladeş ülkeleriden oluşan AAPG grupları:

"Temmuz ayında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarının arkasında bıraktığı maddi ve manevi zararları elimizden geldiği şekilde telafi edebilmek için, eşlerimizin görevleri nedeniyle yaşadığımız bu güzel ülkeye ve insanlarına ufak bir katkimiz olsun istedik" beyanında bulundular.