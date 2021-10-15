Üzüm üretiminde Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alan Mardin'in, en fazla üretim yapılan ilçesi Ömerli'de 23 yerli üzüm çeşidi yetiştiriliyor.

Bu üzümler arasında en çok dikkati çeken türler arasında, 2017'den bu yana Sınai Mülkiyeti Kanunu kapsamında koruma altına alınan ve şubat ayında kaymakamlık ile belediyenin katkılarıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Karfoki üzümü yer alıyor.

Geniş bir alanda yetişen sofralık üzüm, kendine has aroması, cam gibi kırılganlığı, kehribar rengi ve lezzetiyle öne çıkıyor.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, ilçede üzüm yetiştiriciliğinin geçmişten bu yana sürdürüldüğünü, rivayete göre Babil Asma Bahçeleri'nin kaynağının bile Ömerli olduğunu söyledi.

Birçok yerli üzüm çeşidinin yetiştiği ilçede en çok ilginin "Mazrona" ve "Karfoki" çeşitlerine olduğunu anlatan Altındağ, marka anlamında Karfoki ile ilgili müracaatlarının olduğunu ve patent çalışmasını tamamladıklarını vurguladı.

"Çabuk bozulan bir ürün değil"

Hüsamettin Altındağ, aromasıyla ağızda bıraktığı lezzet bakımından çok farklı bir üzüm olan Karfoki'nin çok beğenildiğine dikkat çekerek, "Karfoki üzümünün iklim koşullarından dolayı ayrı bir aroması var. 23 çeşit üzüm arasında bu tür çok farklı yer tutuyor. Üretim kalitesini artırmak için çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlardan talep görüyor. Çabuk bozulan bir ürün değil. 12-13 gün muhafaza edilebiliyor" dedi.

Geçen yıla oranla kuraklıktan dolayı arzuladıkları rekolteye ulaşamadıklarına, ama genel olarak susuz da yetiştiği için ürün alabildiklerini vurgulayan Altındağ, bu yıl rekolte düşük olmasına rağmen tadı ve aromasında bir değişiklik olmadığını söyledi.