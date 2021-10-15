Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçtaki M.Ç'nin üzerinde arama yapan ekipler, şarj aleti içerisine gizlenmiş 10 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç. jandarma komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Kahramanmaraş
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