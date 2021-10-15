Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu ilçe genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
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