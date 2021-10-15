Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 220 tarihi obje ele geçirildi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 220 tarihi obje ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Ahlat'ta dün tarihi eser operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 220 tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından zanlılar serbest bırakıldı.
Objeler, incelemeler yapılmak üzere Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Bitlis Tarihi Eser
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