Program öncesi bir konuşma yapan 91 yaşındaki ünlü besteci Theo Loevendie, Türk kültürünü çok iyi tanıdığını ve yaptığı besteleriyle Hollanda ile Türkiye arasında bir köprü kurduğunu belirterek bu yaptığı bu müziğin Hollandalılar için de didaktik bir değeri olduğunu belirtti.

Theo Loevendie 1952 senesinde ilk defa İstanbul”a müzik yapmak için gelmiş ve orada tanıştığı ve sonrasında evlendiği Türk eşiyle uzun yıllar Türkiye”de yaşamış, evlat sahibi olmuş, müzik yaşamında ve bestelerinde de her zaman Türk müziğinden esinlenmiştir.

Theo Loevendie’nin farklı kombinasyonlarla çeşitli müzisyenlerden oluşan bir orkestrayla sunduğu eserler, İskoç asıllı klarinet sanatçısı Jean Johnson , Rus asıllı piyano sanatçısı Ilona Timochenko ve Hollandalı viyolonist Roeland Jagers”dan oluşan “Metamorphose” üçlüsü tarafından klasik müzik ve caz müziği arasındaki geçişlerle sahnelendi.

Konserde, ünlü besteci Mozart”ın ünlü Türk Marşının yanısıra 1943 senesinde Sobibor toplama kampında ölen Hollandalı besteci Leo Smit ve Amsterdam Konservatuarının kurucularından Julius Engelbert Röntgen”in besteleri de yer aldı

Program sonunda ünlü sanatçıya alkışlar ve çiçekler eşliğinde teşekkür edilirken, seçkin davetlilere Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan ikramlıklar sunuldu.