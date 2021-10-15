2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri başladı.

DGS 2021 ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 DGS ek tercih işlemleri nasıl yapılır?

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021'den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

2021 DGS ek tercih işlemleri için tıklayınız.