Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 DGS ek tercihleri nasıl yapılır? DGS 2021 ek tercih işlemleri başladı...
DGS ek tercih işlemleri başladı. 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri başladı. DGS ek tercih 2021...
2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri başladı.
DGS 2021 ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2021 DGS ek tercih işlemleri nasıl yapılır?
Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021'den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.
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