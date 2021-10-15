Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Engelliler için toplanan kapakları çalan kişi yargılanıyor
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de engellilere yardım için toplanan 30 çuvaldaki yaklaşık 160 kilogram mavi plastik kapağı çaldığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Eskişehir'de 14 Haziran'da engellilere yardım için toplanan 30 çuvaldaki yaklaşık 160 kilogram mavi plastik kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mohammed Tahreer A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya 7 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Irak uyruklu Mohammed Tahreer A. katılmadı.
Kapakları toplayan Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme hakimi, savunması alınamayan sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.
Duruşma ertelendi.
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