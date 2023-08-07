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Güncel
AA 07.08.2023 16:48

Erzurum'da güvercinle yırtıcı kuş avlayanlara 19 bin 546 lira ceza

Erzurum'da ayaklarına ip bağladıkları kaya güvercinleriyle yırtıcı kuş avlamaya çalışan iki kişiye 19 bin 546 lira ceza kesildi.

Erzurum'da güvercinle yırtıcı kuş avlayanlara 19 bin 546 lira ceza
[Fotograf: AA]

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Horasan ilçesindeki kırsal bir alanda yırtıcı kuş avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Bölgede şahin ve kartal gibi yırtıcı kuş avlamak için kaya güvercinlerinin ayaklarına ip bağladığı tespit edilen şüpheliler, DKMP görevlilerini görünce olay yerinden araçlarıyla kaçmaya çalıştı.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüphelilerin kaçtığı araç, jandarma ve polis ekiplerince Köprüköy ilçesinde durduruldu.

Araçtaki hayvanlara ve eşyalara el koyan DKMP görevlileri, şüphelilere toplam 19 bin 546 lira ceza kesti.

DKMP görevlileri, jandarma ve polis ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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