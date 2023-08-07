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Güncel
AA 07.08.2023 16:24

Emekli öğretmen 54 yıl sonra Hakkari'deki öğrencileriyle buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen, 1969'da ilk görev yeri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki köyü ziyaret etti.

Emekli öğretmen 54 yıl sonra Hakkari'deki öğrencileriyle buluştu

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Altınbaşak köyünde 1969-1971 yılları arasında görev yapan, daha sonra birçok ili dolaşan Zeki Bozkurt, 1993'te emekli olup Alanya'ya yerleşti.

İlk görev yerini unutmayan 2 çocuk babası Bozkurt, bir süre önce Alanya'ya atanan Yüksekovalı Mikail Çelik ile tanışınca, ilçeye olan hasretini anlattı.

Meslektaşı Çelik'le sürekli görüşen Bozkurt, okulların tatil olmasının ardından Altınbaşak köyüne geldi.

İlk olarak 54 yıl önce göreve başladığı şu anda anaokulu olarak hizmet veren tek derslikli taş binayı dolaşan Bozkurt, daha sonra hem köylülerle hem de ders verdiği 5 öğrencisiyle bir araya geldi.

Duygu dolu anlar yaşayan Bozkurt, yıllar önce görev yaptığı yeri görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yüksekova'da unutamadığı anılar biriktirdiğini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimi tanıdım. Onlarla bir araya gelmek inanılmaz bir duygu. Uzun süredir gelmek istiyordum ama fırsatını bulamıyordum. Meslektaşım Mikail Çelik buna öncülük etti. 2 yıl boyunca görev yaptığım köyde bana her türlü desteği veren, ekmeğini paylaşan dostlarla buluşmak çok güzeldi. Güzel anlar yaşadık."

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