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Güncel
AA 07.08.2023 16:47

Bayburt'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar nehirde serinliyor

Bayburt'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.

Bayburt'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar nehirde serinliyor

Kentte son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar, merkeze bağlı Gez köyündeki Çoruh Nehri kıyısına akın etti.

Vatandaşlar nehir kenarındaki taşlara çıkarak suya atlayıp yüzdü. Serin suyun tadını çıkaran ailelerden bazıları da su içerisinde çocuklarıyla oyun oynadı.

Çocuklardan Ahmet Sait Çakmak, sıcaktan bunaldıklarını söyleyerek, "Hava çok sıcak. Serinlemek için de Çoruh Nehri'ne giriyoruz. Suda da hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz." dedi.

Eren Doğan da ailesiyle geldiğini, nehirde hem serinlediğini hem de güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

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