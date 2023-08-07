Amasya'da Karadeniz rüzgarı esti

Horon ekibinin sahne alması ve vatandaşların onlara eşlik etmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Taşova YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, "Kültürlerimizin yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Eski ismi Kıranürküt olan Tekpınar köyü, 1948 yılında Trabzon Akçaabat’tan göç edenlerden oluşmuş, şeker fasulyesiyle de meşhur olan köyde son dönemde kiraz ön plana çıkmıştır.

Kültürlerin harmanlandığı şenlikte, Karadeniz’in önemli yemekleri de yapıldı.

Düzenlenen şenliğe, Amasya AK Parti Milletvekili Haluk İpek, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve çok sayıda davetlinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.