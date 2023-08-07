Açık 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.08.2023 16:41

Amasya'da Karadeniz rüzgarı esti

Amasya’nın Taşova ilçesinde düzenlenen şenlikle Karadeniz kültürü tanıtıldı. Tekpınar köyünde Taşova YEG Derneği’nin düzenlediği “Karadeniz (LAZ) Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Şenliği’nde Karadeniz rüzgarı esti.

Amasya'da Karadeniz rüzgarı esti
[Fotograf: İHA]

Horon ekibinin sahne alması ve vatandaşların onlara eşlik etmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Taşova YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, "Kültürlerimizin yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Eski ismi Kıranürküt olan Tekpınar köyü, 1948 yılında Trabzon Akçaabat’tan göç edenlerden oluşmuş, şeker fasulyesiyle de meşhur olan köyde son dönemde kiraz ön plana çıkmıştır.

Kültürlerin harmanlandığı şenlikte, Karadeniz’in önemli yemekleri de yapıldı.

Düzenlenen şenliğe, Amasya AK Parti Milletvekili Haluk İpek, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve çok sayıda davetlinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. 

ETİKETLER
Amasya Karadeniz Bölgesi
Sıradaki Haber
Emekli öğretmen 54 yıl sonra Hakkari'deki öğrencileriyle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:02
FETÖ'nün sözde yöneticisi ortak operasyonla yakalandı
17:42
Eski Yozgat Milletvekili Başer'in trafik kazasında ölen ağabeyi toprağa verildi
17:41
İngiltere, sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grubu yerleştirmeye başladı
17:40
İklim değişikliği kuşların üremesini etkiliyor
17:33
Yalnız yaşayan yaşlı adam çöp dolu evinde ölü bulundu
17:19
Polonya, Belarus sınırına ek 1000 asker göndermeyi planlıyor
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
FOTO FOKUS
Ayılar kampçıların çadırlarını parçaladı: O anlar kamerada
Ayılar kampçıların çadırlarını parçaladı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ