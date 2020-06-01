Erzurum’un Oltu ilçesinde kardan kapanan bir mahalleye bağlı yaylanın yolu ekiplerce açıldı.

İlçenin Başaklı Mahallesi’ne bağlı yayla yolunun, geçen hafta bölgede etkili olan kar yağışının ardından kapanması üzerine yaylaya gidemeyen vatandaşlar yolun açılması için belediyeden yardım istedi.

Yolda biriken ve büyük bölümü, yazı ayına girilmesine rağmen erimeyen karın temizlenip yolun açılması için ekipler çalışma yaptı.

Oltu Belediyesi ekiplerinin iş makinesi ile 1500 rakımlı bölgede yaptığı çalışma sonucunda, yaklaşık 200 metrelik bölümü karla kaplı yol temizlendi ve ulaşıma açıldı.

Yetkililer, yayla yollarında benzer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.