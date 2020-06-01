Gaziantep'te belediye ekipleri 8 sahipsiz sokak köpeği yavrusuyla 2 kedi yavrusuyla koruma altına alınan yavrulara ilk önce yem ve su verdi. Yavruların ardından sağlık kontrolleri yapıldı.

Veteriner Hekim Mustafa Küreş, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelip yavrulara ulaştıklarını söyledi.

Yavruların iki gün kontrol altında tutulacağını aktaran Küreş, yavruların daha sonra da sahiplendirileceğini kaydetti.