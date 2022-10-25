İlçede her mevsim ayrı bir güzellik sunan Refahiye ilçesindeki ormanlarda yer alan ağaçların yaprakları, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverenginin bir çok tonuyla kaplandı.

Yaprakları farklı renklerdeki ağaçların oluşturduğu manzara ve yörenin temiz havası, Erzincan-Sivas kara yolundan geçen vatandaşların beğenisini topluyor.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar zaman zaman araçlarıyla durup hem fotoğraf çekiyor hem doğanın tadını çıkarıyor.

Bazı vatandaşlar da yörede piknik yaparak şehrin stresinden uzaklaşıyor.