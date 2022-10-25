3 milyon 550 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin 3’üncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovası’nda arpa ve buğday ekimi için tarlalara inen çiftçiler, hazırlıklara başladı.

Traktörle tarlalarını sürerek tohumları toprakla buluşturmaya çalışan çiftçiler, yağışlara kalmamak için çalışmaları hızlandırdı.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçilerin kar yağışı öncesi hasadı yapılan tarlaları sürmeleri ve güzlük ekimlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin tarlada sürüme başladıklarını anlatan Gün, "Bu hafta ve önümüzdeki haftalarda bütün güzlük ekimleri tamamlamış olacaklar. Özellikle tarlanın sürülmesi ve ardından ekim yapması büyük önem arz etmektedir. Zamanında yapılan ekim özellikle de tahıl ürünleri için buğday, arpa ürünler önemli" dedi.