Yükseköğretim Kurulu tarafından 'katma değeri yüksek tarımsal ürünler' alanında ihtisaslaşması kararlaştırılan Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı eteklerinde yetişen bitkilerin tıbbi ve aromatik ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.

Üniversitenin Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yetiştirilen lavanta, ada çayı, gül, kekik ve yabani sarımsak gibi bitkilerden, Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kozmetik, sağlık ve temizlik ürünler üretiliyor.

Ürünleri internet üzerinde satışa sunan üniversite, çalışmalarıyla bitki yetiştiriciliğinde bölge halkına rehberlik yapmayı ve tarımsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

"Kendi giderini kazanabilen üniversite olacağız"

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversitenin ihtisas kararından önce de birçok tarımsal ürüne katma değer sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin sunduğu 45 projeye, Strateji Bütçe Başkanlığınca yaklaşık 27 milyon lira destek verildiğini anlatan Alma, şöyle konuştu:

"Bu destek 3 yıla bölünecek, önümüzdeki yıl 5 milyon TL destekle çok güzel üretim odaklı altyapı kuracağız. Yeni nesil üniversitelerin amacı bu çerçevede yürüyor. Bundan sonra biz de eğitim ve Ar-Ge'nin yanında artık üreten bir üniversite olacağız. Kendi giderini kazanabilen, kendi ihtiyaçlarını temin edebilen, devlete fazla yük olmadan ürünlerini satan bir üniversite olacağız."