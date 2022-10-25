Şehit Polis Mehmet KaracaTilki Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören 11 yaşındaki Emir Talha Yıldızhan, 5. ve 6. sınıf kategorisinde 18 bin 33 öğrencinin katıldığı yarışmada sorulan 15 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Emir Talha Yıldızhan, başarının, planlı çalışmayla geldiğini söyledi.

Matematiğe olan yeteneğinin 1. sınıfta öğretmeni tarafından fark edildiğini anlatan Yıldızhan "Matematiğe olan yeteneğimi keşfeden öğretmenim Kadir Uysal beni BİLSEM’e yazdırmak istedi. BİLSEM’e kayıt olduktan sonra öğretmenlerim beni sınava tabi tuttu, o sınavda derece elde edince matematiğe olan sevdam daha da arttı. Her gün kendimi geliştirmek için ders çalıştım. Öğretmenlerim tarafından uluslararası matematik yarışmasına katılacağım söylendiği zaman çok gurur duydum. Yarışmaya katıldığımda derece bekliyordum ama birinciliği düşünmüyordum. Sonuçlar açıklandığında 15 soruda 15 net yaparak dünya birincisi oldum, çok mutluyum" dedi.