Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Doğan Yüksel, Altınordu Belediyesi'nden 100 tavuk hibe desteği aldı.

Yaklaşık 2 yıl önce çiftliğini kuran Yüksel, çocukluktan bu yana ilgi duyduğu tavuklarının sayısını artırmak istedi.

Çiftlikten elde edilen yumurtaları satışa sunan Yüksel, daha sonra 80 yaşındaki babaannesinin de verdiği katkıyla çiftliğindeki tavuk sayısını 750'e kadar çıkardı.

Tesisindeki tavuklardan günlük ortalama 500 organik yumurta elde eden Yüksel, buradan elde ettiği kazançla ailesinin geçimini sağlıyor.

Yaklaşık bir dönüm arazide üreticilik yapan Yüksel, çocukluktan bu yana tavukları çok sevdiğini, yumurta sektörüne girdiğini söyledi.

Yüksel, ilk etapta 100 tavuk hibe aldığını, bu tavuklardan elde ettiği gelirle çiftlik kurduğunu, aradan geçen sürede tavuk sayısını 750'e kadar çıkarmayı başardığını anlattı.

Çiftlikte organik yumurta üretimi yaptığını söyleyen Yüksel, kendi işini kurduğu için çok mutlu olduğuna dikkat çekti.

80 yaşındaki babaannesinin tecrübelerinden faydalanıyor

Yüksel, çiftlikte kendisinin en büyük destekçisinin ise 80 yaşındaki babaannesi olduğunu anlatarak, "Babaannem geçmiş yıllardan bu yana az da olsa tavuk yetiştiriyordu. Ondan aldığım azimle kendi çiftliğimi kurmayı başardım. Tavukların hastalanmasının önüne babaannemin tecrübeleriyle geçiyoruz. Ondan edindiğimiz birikimle çiftliğimizi her geçen gün büyütüyoruz" dedi.

Babaannesinin her gün tavukların yumurtalarını sepete topladığını, ardından temizleyerek satışa hazır hale getirdiğini aktaran Yüksel, kendisinin de yumurtaları paketleyip satışa sunduğunu söyledi.

Yüksel, 80 yaşındaki babaannesinin çok enerji dolu bir insan olduğunu, kendisinin sabah erken saatlerinde tavuklarıyla ilgilenmeye başladığını, gün boyunca tavukların yem ve su ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı.