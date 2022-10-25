Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta kamyon ve minibüs çarpıştı: 11 yaralı
[Fotograf: AA]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki kamyon ile E.E. idaresindeki yolcu minibüsü, Kayseri-Yozgat kara yolu Boğazlıyan ilçesi girişinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir yolcu, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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