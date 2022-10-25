M.T. yönetimindeki kamyon ile E.E. idaresindeki yolcu minibüsü, Kayseri-Yozgat kara yolu Boğazlıyan ilçesi girişinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir yolcu, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.