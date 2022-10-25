Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt'ta bilim yolculuğu başlıyor
[Fotograf: İHA]
"Bayburt’ta Bilim Yolculuğu" projesi ile şehir merkezinde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Bayburt Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı, Tasarım ve Beceri Merkezi ile STEM Merkezi ve müzelerde bilimsel etkinliklere katılmaları hedefleniyor.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında "Bayburt’ta Bilim Yolculuğu" başlatıldı.
Projede yer alan etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin doğadaki ve çevrelerindeki olaylara bir bilim insanı gözüyle bakabileceğinin farkına varmalarını sağlamak, merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, eleştirel düşünme problem çözme gibi bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek amaçlanıyor.
Etiketler: Bayburt
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