Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında "Bayburt’ta Bilim Yolculuğu" başlatıldı.

Projede yer alan etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin doğadaki ve çevrelerindeki olaylara bir bilim insanı gözüyle bakabileceğinin farkına varmalarını sağlamak, merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, eleştirel düşünme problem çözme gibi bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek amaçlanıyor.