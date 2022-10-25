Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla bir araya geldi
[Fotograf: AA]
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programında öğrenim gören öğrenciler Şirvan ilçesinin Kırtepe köyündeki çocuklarla görüştü.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırtepe köyü Nezahat Avni Kulen İlkokulunu ziyaret eden gençler köyde yaşayan çocuklarla bir araya geldi, onlarla etkinlikler gerçekleştirdi, onlara hediyeler dağıttı.
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ata Pesen, bu ziyareti gerçekleştirmelerinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden Yunus Şenduryıldız ise günlerdir bu etkinliğin planlamasını yaptıklarını anlatarak, çocukların yüzlerinde gördükleri sevincin her şeye değer olduğunu vurguladı.
Ziyaret sonunda öğrenciler birlikte pasta kesti, hatıra fotoğraf çektirdi.
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